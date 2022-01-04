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Dünya, Koronavirüs

Danimarkalı sağlık yetkilisi, Omicron'un ülkesinde salgını sonlandırabileceğini öne sürdü

Danimarka Devlet Serum Enstitüsünde epidemiyoloji uzmanı Tyra Grove Krause, Kovid-19'un omicron varyantının ülkesinde salgının sonunu getirebileceğini belirtti.

Emel Öz   | 04.01.2022
Danimarkalı sağlık yetkilisi, Omicron'un ülkesinde salgını sonlandırabileceğini öne sürdü

Ankara

Krause, Danish TV 2'ye yaptığı açıklamada, enstitünün yürüttüğü yeni bir çalışmada, Omicron'dan hastaneye yatış riskinin Delta'ya göre iki kat daha düşük olduğunun saptandığını ifade etti.

Kovid-19 salgınının ülkesinde sadece iki ay içinde bitebileceğini ve bunun omicron varyantı sayesinde olabileceğini ifade eden Krause, yakın zamanda normal hayata dönülebileceğine işaret etti.

Ciddi semptomlara yol açmayan omicron varyantıyla daha fazla insanın enfekte olacağını belirten Krause, gelecek iki ay Omicron'un sağlık sistemi üzerinde yoğun bir baskı oluşturacağı konusunda uyardı. Krause, bunun popülasyonda iyi bir bağışıklık düzeyi sağlayacağını da söyledi.

Krause, "Omicron ocak sonunda zirve yapacak ve şubatta enfeksiyon baskısının azaldığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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