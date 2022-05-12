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Dünya

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in Västra Götaland bölgesinde Müslümanların yoğun olduğu Frölunda, Boras ve Trollhattan yerleşim birimlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Atila Altuntaş   | 12.05.2022
Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Karşı göstericilerin tepki gösterdiği provokasyonda Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken, İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma sağladı. Paludan, provokasyon yapacağı gösteri yerine istihbarata ait kurşun geçirmez zırhlı araçla götürülürken 20 polis aracı kendisine eşlik etti.

Boras'taki provokasyonda bir nehrin kenarında polis tarafından durdurulan karşıt göstericilerden 6 kişi, nehre atlayarak Paludan'ın yanına ulaşmak istedi. Paludan'ın yanına kadar yüzen göstericiler polis tarafından gözaltına alınırken, göstericilerden biri tutuklandı.

Paludan Kur'an-ı Kerim yakarken, karşıt göstericilerden ağlayarak sinir krizi geçirenler oldu.

2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ediyor

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

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