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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Danimarka'daki STK'ler İsrail’e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açacak

Danimarka'daki sivil toplum kuruluşları (STK), ülkenin silah ve askeri teçhizatının Gazze'deki sivillere karşı kullanıldığı gerekçesiyle İsrail'e silah ihracatının durdurulması için dava açmaya hazırlanıyor.

Ecem Şahinli Ögüç, Dilara Karataş  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Danimarka'daki STK'ler İsrail’e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açacak

Londra

Danimarka'da sivil toplum kuruluşları Uluslararası Af Örgütü, Oxfam Danimarka, "Al-Haq" ve Halklararası Yardımlaşma (Mellemfolkeligt Samvirke) ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, STK'lerin Danimarka Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Polisi aleyhine dava açacağı belirtildi.

Danimarka Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Vibe Klarup, İsrail'in Gazze'de asker veya sivil ayrımı yapmadan birçok aileyi yok ettiği bombardımanları belgelediklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarının uluslararası savaş kurallarını ihlal ettiğini belirten Klarup, "Danimarka, sivillere yönelik bu yasa dışı saldırılara katkıda bulunmamalı." ifadesini kullandı.

Af Örgütü, Danimarka'nın silah ticaretine ilişkin uluslararası kararları ve insancıl hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Halklararası Yardımlaşma Genel Sekreteri Tim Whyte, "Gazze'de soykırım yapıldığı ihtimalinden bahsediyoruz. Ama siyasilerin harekete geçtiğine henüz şahit olmadık. Gazze'de soykırıma bulaştığına dair şüpheler varken Danimarka, İsrail'e silah göndermemeli." diye konuştu.

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