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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Danimarka'da Filistin destekçileri "kamu düzenini bozmaktan" gözaltına alındı

Danimarka'da polis, denizcilik şirketi Maersk'in İsrail'le ticareti kesmesini talep eden Filistin destekçilerini, "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle gözaltına aldı.

Dilara Karataş  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Danimarka'da Filistin destekçileri "kamu düzenini bozmaktan" gözaltına alındı Fotoğraf: Davut Çolak/AA

Ankara

Başkent Kopenhag'daki Maersk binasının girişinde oturan "Filistin Gençlik Hareketi" isimli grup, denizcilik şirketinin İsrail'e "silah ticaretinin doğrudan yapılmasını kolaylaştırdığını ve bundan kazanç sağladığını" belirtti.

Filistin destekçileri, Maersk'in İsrail'le bağlarını kesmesini ve Filistin'deki soykırımı desteklemeyi bırakmasını talep etti.

Kopenhag Polis Sözcüsü Martin Kajberg, Danimarka'da yayın yapan Ritzau haber ajansına yaptığı açıklamada, göstericilerin "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Danimarka'da, haziran başında 27 Filistin destekçisi, parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın girişini kapattıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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