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Dünya

Danimarka, Kuzey Akım 2 boru hattında bazı çalışmalar için Gazprom'a izin verdi

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattında koruma çalışması yapması için Gazprom'un alt şirketi Nord Stream 2 AG'ye izin verildiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Danimarka, Kuzey Akım 2 boru hattında bazı çalışmalar için Gazprom'a izin verdi

Moskova

Danimarka Enerji Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Nord Stream 2 AG'ye Kuzey Akım 2'de belirli çalışmalar için izin verildiği belirtildi.

Çalışmaların, Kuzey Akım 2 boru hattını korumaya yönelik bazı bakım çalışmalarını kapsayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, sürecin 1 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamanın ardından Gazprom'un hisseleri Moskova Borsası'nda yüzde 3,3'ten fazla yükseldi.

Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatları, yaşanan patlamaların ardından Eylül 2022'de atıl duruma düşmüştü.

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