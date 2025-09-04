Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Rusya-Ukrayna savaşı) Barış için öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu yineliyoruz

Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Harun Kutbe  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "(Rusya-Ukrayna savaşı) Kalıcı barış için öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, diplomasi ve diyaloğun öncelenmesi gerektiğini yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
