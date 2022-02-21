Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Sall ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçen Erdoğan ve Sall, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.