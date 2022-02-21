Dolar
13.68
Euro
15.48
Altın
1,904.04
ETH/USDT
2,652.20
BTC/USDT
38,296.00
BIST 100
2,038.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı.

Enes Kaplan   | 21.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Sall ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçen Erdoğan ve Sall, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e gitti

Batı Afrika'nın istikrarlı ülkesi: Senegal

Batı Afrika'nın istikrarlı ülkesi: Senegal
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı