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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

Mümin Altaş   | 22.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duda ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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