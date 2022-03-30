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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadim Türk İslam şehirlerinden Hive'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında Türk İslam tarihinin önemli merkezlerinden Hive'ye geldi.

Sefa Mutlu   | 30.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadim Türk İslam şehirlerinden Hive'yi ziyaret etti

Hive

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki resmi temaslarının ardından ziyaretin ikinci ayağı için hava yoluyla Urgenç'e geçti.

Buradan kara yoluyla tarihi şehre hareket eden Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva eşlik etti.

İki lider ve beraberindeki heyetlerin "İçan Kale" alanına gelmesiyle Türk geleneklerinden örnekler içeren bir karşılama töreni düzenlendi.

Erdoğan ile Mirziyoyev, "İçan Kale" kısmından yürüyerek bölgedeki tarihi alanları gezdi.

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