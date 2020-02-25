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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğunu anımsatarak "Şimdi bütün hedef, ticaret hacmini daha önce belirlediğimiz gibi 15 milyar dolara çıkarmak." dedi.

Zafer Fatih Beyaz,Mümin Altaş,Ruslan Rehimov   | 25.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Bakü

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla başladı. 

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Azerbaycan ordusu mensubu İbrahim Veliyev'e Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Erdoğan, "Bundan kısa süre önce bir kardeşimiz daha şehit edilmiş, ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Azerbaycan halkına, şahsım, heyetim, tüm milletim adına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum." dedi.

Aliyev'in geçen yıl Rusya'da bir toplantıda ifade ettiği, "Yukarı Karabağ Azerbaycan'dır, ünlem." sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı hususun altına imzamızı atarak burada ifade etmek istiyorum. 9 Şubat'ta düzenlenen Milli Meclis seçimlerinde aldığınız neticenin Azerbaycan'ımız için özellikle hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından büyük mutluluk, memnuniyet duyduk. Kıymetli kardeşim Sayın Aliyev'in önderliğinde gerçekleştirilen reform sürecini takdirle izliyor, takip ediyoruz. Reform sürecini desteklemek amacıyla her alanda tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya hazır olduğumuz ifade etmek isterim. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, TANAP, Star Rafinerisi gibi devasa ortak projelere birlikte imza attık. Şimdi bütün hedef yaklaşık 4,5 milyar dolar ticaret hacmini daha önce belirlediğimiz gibi 15 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda kardeşimle mutabık kaldık. Bunun için bakan arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koymalı."

Aliyev: Geçtiğimiz yıl ilişkilerimiz açısından başarılı bir yıl oldu

Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Vatanınıza hoş geldiniz" diyerek ziyaretin büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşlik temelinde kurulan stratejik ilişkiler olduğunu ifade eden Aliyev, "Geçtiğimiz yıl ilişkilerimiz açısından başarılı bir yıl oldu. Sizinle birkaç kez görüştük. Enerji, ulaştırma, tüm alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Bunlara örnek olarak TANAP’ın Avrupa sınırına ulaştırılmasını kaydedebilirim." dedi.

Toplantının Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, imzalanacak anlaşmaların ilişkileri büyük ölçüde güçlendireceğini kaydetti.

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