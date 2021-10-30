Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'de dünya liderleriyle bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, ikili görüşmelerde dünya liderleri ile bir araya geldi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi kabul etti.
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 35 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geldi.
Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi de kabul etti.
Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü.
Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
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