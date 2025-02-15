Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: "Ukrayna'da Türkiye'nin tezlerinin doğru olduğu tekrar ortaya kondu"
Dış Cumhurbaşkanlığı ve Güvenlik Başdanışmanı Politika Büyükelçisi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşta, Rusya masada olmadan müzakereden sonuç elde edilemeyeceğini hatırlattı.
Berlin
Bu yıl 61'incisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC25) katılan Kılıç, Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kılıç, konferansa Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katıldığını belirtti.
Akif Çağatay Kılıç, uluslararası aktörlerin bir araya geldiği ve değerlendirmelerde yer aldığı konferansta diğer ülkelerin temsilcileriyle yoğun görüşmeler sırasında aktardı.
Konferansta, Ukrayna'da devam eden savaşın, Orta Doğu'daki durum ve İsrail-Filistin arasındaki ateşkesin devam edip etmeyeceğinin toplu olarak yatırıldığını anlatan Kılıç, konferansta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve küresel olayların müdahalesi ve desteğinin arttığını söyledi.
"Çok hızlı bir dönemden geçiyoruz"
Kılıç, konferansta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanlığı Erdoğan ile bir araya gelerek açıkladığını hatırlatarak, "Burada konuşulanların tamamından birisi de oydu. Çok hızlı bir dönemden geçiyoruz. Burada hem üst makamlar olarak görüşmeler oluyor hem de yan görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir takım kulis istişareleri, görüşmeleri ve yıl içerisinde telefonda görüştüğünüz, temas halindeyken ancak yüz görüşmelerde bulunamadığınız kişilerle, dostlarınızla, biriyle görüşme imkanı sağlıyor." tasarruf kullanıldı.
Donald Trump yönetiminin, Avrupa olmadan Ukrayna'da barış için Rusya ile müzakereler yapılmasına ilişkin Kılıç, "Bugünlerde çok hızlı bir şekilde parçalanmak, tek başına ortaya konduğu ama sonra müzakere sırasında bir zamanda, bir aradan geçiyoruz. Aslında pek de öyle değildi ama Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması düşünülüyordu. değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğu tekrar ortaya konmuş oldu"
Kılıç, Türkiye'nin, Rusya masada olmadan müzakerenin sonuç vermeyeceğini savunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız da savaş ilk günlerden itibaren Ukrayna ve Rusya'da bir ateşkesin sağlanması için, sürdürülebilir ve adil bir barışın gerçekleşmesi için devreye girdi. 'Barışın kaybıi arasında' bakış açısıyla Türkiye Cumhuriyeti olarak bu noktada çalışmamız yapıldı. Biraz öncedenki toplantılarda bazılarında ve açık davetlerde Rusya'yla görüşmenin gerekliliği yapıldı. Şu anda Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğu tekrar ortaya çıktı. Bu noktada biz de çabalarımıza, ticaretlerimize, faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Kılıç, Almanya'nın Münih koşulları Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini belirterek, Münih Güvenlik Konferansı'nın bir gün öncesinde yaşanan saldırıda yaralanan Türk yapısının durumlarını takip ettiklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.