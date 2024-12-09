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Dünya

Copernicus'a göre, 2024'ün en sıcak yıl olacağı öngörüsü doğrulandı

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemine göre, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı tahmini doğrulandı.

Selen Valente Rasquinho  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Copernicus'a göre, 2024'ün en sıcak yıl olacağı öngörüsü doğrulandı

Brüksel

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ay "en sıcak ikinci kasım" oldu ve ortalama yüzey hava sıcaklığı 14,10 derece ölçüldü.

Bu, kasım ayı için 1991-2020 ortalamasının 0,73 derece üzerine karşılık geldi.

Yılbaşından bu yana (Ocak-Kasım 2024) küresel ortalama sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,72 derece üzerine çıktı. Bu değer, 2024'ün 2023'teki aynı dönemden 0,14 derece daha sıcak olduğunu ortaya koydu.

Böylece 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağı öngörüsü kesinleşmiş oldu.

Bölgesel değerler

Sıcaklıklar, Kuzey Rusya'da ve Kuzeydoğu ve Güneybatı Avrupa'da ortalamanın üzerinde, Güneydoğu Avrupa'da ise ortalamanın altındaydı.

Avrupa dışında, sıcaklıklar en çok doğu Kanada, orta ve doğu ABD, Meksika'nın çoğu, Fas, kuzeybatı Afrika, Çin, Pakistan, Sibirya'nın çoğu ve Avustralya'da ortalamanın üzerindeydi.

Acil eylem zamanı

Açıklamada ifadelerine yer verilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olmasının yanı sıra küresel sıcaklık artışının 1,5 derecenin üstündeki ilk yıl olacağının da neredeyse kesinleştiğini bildirdi.

Burgess, bu artışın mümkün olduğunca 2 derecenin altında kalması gerektiğini öngören Paris Anlaşması'nın henüz bir ihlali anlamına gelmediğini belirterek, "Ancak iklim için harekete geçmenin her zamankinden daha acil olduğu anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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