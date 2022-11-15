COP27 "Su Günü"nde su krizi ve çözüm yöntemleri ele alındı
COP27 kapsamında düzenlenen "Su Günü" etkinlikleri kapsamında, iklim değişikliğiyle bağlantılı su krizinin ve sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin ele alındığı forum düzenlendi.
İstanbul
Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında düzenlenen "Su Günü" etkinlikleri kapsamında, iklim değişikliğiyle bağlantılı su krizinin ve sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin ele alındığı forum düzenlendi.
COP27 Başkanlığından yapılan açıklamada, forumda, Dünya Sağlık Örgütünün, 2025 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının, su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacağı yönündeki saptamasına vurgu yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen COP27 Başkanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Dünya Bankasına göre, su kullanımının her yıl artması ve dünyadaki tatlı suyun yüzde 70'inin tarım için kullanılmasıyla, iklim değişikliğinin stresi giderek daha fazla hissediliyor." ifadelerini kullandı.
Şukri, "Isınmaya bağlı kuraklık, sel ve orman yangınları arzı etkilediğinden, iklim değişikliği insanların küresel olarak suya erişimini zaten sınırlandırıyor. Nehir havzası ekosistemlerini izlemek ve yönetmek giderek daha hayati hale geliyor." dedi.
Forum kapsamında düzenlenen oturumlarda, Afrika’da şiddetli iklim değişikliği karşısında akıllı sulama, sel önleme ve yağmur suyu kullanımı gibi su sistemlerinin uygulanmasıyla ilgili başarı öyküleri paylaşıldı.
Katılımcılar, elde edilen bu başarıların ötesine nasıl geçilebileceğini tartışırken, görüşülen konular arasında kamu özel ortaklıkları, sürdürülebilir finansman ve toplulukların artan katılımı da yer aldı.
Oturumlarda ayrıca, iklim değişikliğine uyum ve iklim dirençli tarım konusunda izlenmesi gereken yöntemlere odaklanıldı.
COP27 Su Günü kapsamında ayrıca, COP27 Başkanlığı ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından, uyuma dayalı su yönetim sistemlerini iklim değişikliği uyum gündeminin merkezine yerleştirmek adına siyasi çabaları, uygulamadaki eylemleri, bilgi paylaşımını ve saha kapasitesinin geliştirilmesini teşvik eden ve su konusunda tüm Afrika’yı kapsayan bir merkez oluşturmayı hedefleyen AWARe (Su Uyum veya Dayanıklılık Eylemi / Action on Water Adaptation or Resilience) girişimi başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.