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Dünya

Columbia Üniversitesine yapılan yardımlar "antisemitizm" iddiaları nedeniyle gözden geçiriliyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, New York'taki Columbia Üniversitesinin federal sözleşmelerini ve hibelerini, antisemitizm iddiaları nedeniyle gözden geçirdiği bildirdi.

Mücahit Oktay  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Columbia Üniversitesine yapılan yardımlar "antisemitizm" iddiaları nedeniyle gözden geçiriliyor Fotoğraf: İslam Doğru/AA

New York

ABD Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları ile Genel Hizmetler İdaresinden yapılan ortak açıklamada, Antisemitizmle Mücadele Görev Gücünün, Columbia Üniversitesi ile Washington hükümeti arasında yürürlükte olan 51,4 milyon dolarlık sözleşme için "iş durdurma talimatı verme konusunda" bir değerlendirme süreci başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Görev gücü ayrıca, Columbia Üniversitesine yönelik 5 milyar doları aşan federal hibe taahhütlerinin kapsamlı incelemesini yapacak." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, konu hakkında açıklama yapan Eğitim Bakanı Linda McMahon, "Federal fon alan kurumların tüm öğrencileri ayrımcılıktan koruma sorumluluğu vardır." diyerek Columbia Üniversitesinin bu sorumluluğu yerine getirmedeki başarısızlığının "bariz" olduğunu belirtti.

Columbia Üniversitesi yönetiminin paylaştığı yazılı açıklamada, "Antisemitizmle mücadele için yeni federal yönetimle devam eden çalışmalarımızın sonucunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve personelimizin güvenliğini ve refahını sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Trump, 30 Ocak'ta antisemitizmle mücadele için bir yürütme emri imzalamış, Filistin'e destek gösterilerine katılan yabancı üniversite öğrencilerini ve diğer kişileri sınır dışı etme sözü vermişti.

Columbia'nın Manhattan'daki ana kampüsü, geçen yıl, ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının yol açtığı insani kriz nedeniyle düzenlenen protestoların merkezinde yer almıştı.

Geçen yaz ülke genelinde üniversitelere yayılan gösteriler sonucu dersler iptal edilmiş, bazı üniversite yöneticileri istifa etmiş, protestolara katılan bazı öğrenciler gözaltına alınmış ve okuldan uzaklaştırma almıştı.


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