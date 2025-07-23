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Dünya

Columbia Üniversitesi, Filistin'e destek gösterilerine katılan bazı öğrencileri okuldan attı

ABD'deki Columbia Üniversitesi, geçen yıl kampüste düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine katılan bazı öğrencilerin okuldan atıldığını ya da uzaklaştırıldığını duyurdu.

Dilara Karataş  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Columbia Üniversitesi, Filistin'e destek gösterilerine katılan bazı öğrencileri okuldan attı

Ankara

Columbia Üniversitesi, okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmesi üzerine ABD yönetiminin taleplerini kabul etmesinin ardından Filistin'i destekleyen öğrencilere yönelik disiplin cezalarını açıkladı.

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Açıklamada, ceza alan öğrencilerin 1 ile 3 yıl arasında değişen sürelerle uzaklaştırıldığı veya okuldan atıldığı bildirildi, kaç öğrencinin bu cezalara tabi tutulduğu bilgisi ise paylaşılmadı.

Columbia Üniversitesinin "Apartheid Divest" adlı öğrenci grubu, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin yaklaşık 80 öğrenciye disiplin cezasının uygulandığını belirtti.

Columbia Üniversitesindeki protestolar

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Gösterilerin ikinci gününde dönemin rektörü Minouche Shafik'in talebi üzerine kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler, okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, onlarca öğrenciyi gözaltına alırken bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Donald Trump yönetimi, 7 Mart'ta Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle iptal etmişti.

22 Mart'ta ise üniversite, Trump'ın talepleri doğrultusunda okulun antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceğini, İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceğini duyurmuştu.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

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