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Dünya

CNN: Trump yönetimi, Harvard Üniversitesiyle müzakereleri yeniden başlatma niyetinde

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesiyle müzakere çabasında olduğu iddia edildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
CNN: Trump yönetimi, Harvard Üniversitesiyle müzakereleri yeniden başlatma niyetinde

Ankara

ABD'de Trump yönetimi ve Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesi arasındaki gerginlik durulmuyor.

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CNN'in haberinde, konuya dair bilgisi olan yetkilinin, hükümetin müzakere çabalarına ilişkin iddialarına yer verildi.

Yetkiliye göre, geçen hafta yönetim, müzakerelerin yeniden başlaması talebiyle üniversite temsilcilerine 3 kere ulaşmaya çalışırken Harvard tarafı ise bu talebi olumlu karşılamadı.

CNN'e konuşan diğer kaynaklar ise yönetimin müzakere çabalarının gayriresmi şekilde yapıldığını savundu.

Öte yandan CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise Başkan Trump'ın ülkenin dört bir yanından liderlerle bir araya gelmeye her zaman istekli olduğunu belirterek "Şu anda herhangi bir toplantı söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

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