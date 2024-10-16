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Dünya

CNN: ABD'li yetkililer, İsrail'in başkanlık seçiminden önce İran'a saldırmasını bekliyor

ABD'li yetkililerin, 5 Kasım'da yapılacak Amerikan başkanlık seçimlerinden önce İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesini bekledikleri iddia edildi.

Hakan Çopur  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
CNN: ABD'li yetkililer, İsrail'in başkanlık seçiminden önce İran'a saldırmasını bekliyor

Washington

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, 5 Kasım'daki başkanlık seçimine kadar İsrail'in harekete geçebileceği öne sürüldü.

ABD'li yetkililer, İran'a nasıl bir karşılık verileceği konusunda İsrail'de halen aktif bir tartışmanın sürdüğünü ancak 5 Kasım'daki seçime kadar bu saldırının gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Aynı yetkililer, olası İsrail saldırısının zamanlamasının başkanlık seçimiyle doğrudan bağlantılı olmadığını ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD'deki siyasi süreçlere karşı oldukça hassas" olduğunu belirtti.

İsrail'in İran'a muhtemel bir saldırısının ABD siyasetini yakından ilgilendireceği vurgulanırken, özellikle seçimlere yakın bir zamanda Orta Doğu'da büyüyecek bir çatışma görüntüsünün Washington'da güçlü bir yansımasının olabileceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etmişti.

ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlalinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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