Euro
7.26
Dolar
6.58
BIST 100
88,222.32
Altın
1,622.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Çinli iş adamı Jack Ma Avrupa'daki hastanelere acil tıbbi yardım gönderiyor

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, vakfının, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için Avrupa'ya acil tıbbi yardımda bulunacağını açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 30.03.2020
Çinli iş adamı Jack Ma Avrupa'daki hastanelere acil tıbbi yardım gönderiyor

Ankara

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, vakfının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Avrupa'ya acil tıbbi yardımda bulunacağını açıkladı.

Jack Ma, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jack Ma Vakfı ve Alibaba Vakfı, Avrupa'daki hastanelere 800 solunum cihazı, 300 bin set koruyucu eldiven, 300 bin maske dahil ek acil teçhizat bağışlayacak." ifadesini kullandı.

Alibaba'nın kurucusu Kovid-19 salgınıyla mücadelede birlik çağrısında da bulundu.

Jack Ma Vakfının ayrıca dünya çapında doktor ve hemşirelerin salgınla ilgili görüşlerini ve tavsiyelerini dile getirebileceği bir internet platformu açtığı kaydedildi.

Çinli iş adamı, daha önce Asya ve Afrika'da birçok ülkeye salgınla mücadele için tıbbi yardım göndermişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri hafifletilmeden sürecek
Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirleri sürüyor
Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısı

Benzer haberler

Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirleri sürüyor

Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirleri sürüyor

AB'den sınır ötesi çalışanlara seyahat izni çağrısı

Çinli iş adamı Jack Ma Avrupa'daki hastanelere acil tıbbi yardım gönderiyor

Kovid-19 Avrupa'da kuzey-güney uçurumunu derinleştirdi

Kovid-19 Avrupa'da kuzey-güney uçurumunu derinleştirdi

Sıcak kıta Afrika'da Kovid-19 46 ülkeye yayıldı

Sıcak kıta Afrika'da Kovid-19 46 ülkeye yayıldı
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınına karşı önlemler artırılıyor

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınına karşı önlemler artırılıyor