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Dünya

Çin'in Hunan eyaletini vuran Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı yağışlar nedeniyle 30 kişi öldü

Çin'de Hunan eyaletinde etkili olan Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi kayboldu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Çin'in Hunan eyaletini vuran Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı yağışlar nedeniyle 30 kişi öldü

Ankara

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Gaemi Tayfunu, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletini vurdu.

Yerel yetkililer, tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle Zışing kentinde 30 kişinin öldüğünü, 35 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Tayfundan en çok etkilenen Zışing kentindeki elektrik ve haberleşmenin normale döndüğünü aktaran yetkililer, kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Çin'in doğusunda yer alan Fucian bölgesinde Gaemi Tayfunu nedeniyle 156 bin 800 kişi tahliye edilmişti.

Ülkede Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasında da 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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