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Dünya

Çin'in Hınan eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Çin'in Hınan eyaletine bağlı Cıngcou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Saadet Firdevs Aparı   | 23.07.2021
Çin'in Hınan eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Ankara

Yerel basında yer alan haberlerde, rakamların sadece Cıngcou'yu kapsadığı ve eyaletin diğer bölgelerinde de şiddetli sağanak nedeniyle nehirlerin taştığı belirtildi.

Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 51'e çıktığı, sular altında kalan alanları boşaltma ve çamur temizleme çalışmaları devam eden Cıngcou'daki maddi kaybın yaklaşık 10 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında Cıngcou metrosunda sel sularında mahsur kalan 12 kişinin de bulunduğu, sel nedeniyle yaklaşık 400 bin kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou'daki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.

Çin yeni bir tayfuna hazırlanıyor

Öte yandan, Çin ve Tayvan'da, hafta sonu şiddetli yağışlara neden olacak yeni bir tayfun bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, In-fa tayfununun Çin'e doğru ilerlediğini ve Cıciang eyaletinden karaya ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Cıciang'ın acil durum yönetimi bürosu, risk uyarısının ikinci en yüksek seviyeye çıkarıldığını ve bölgedeki herkesi önleyici tedbirler almaya çağırdığını duyurdu.

Ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinde de halka benzer çağrılarda bulunuldu.

Şu anki rotasında, tayfunun Tayvan'ın kuzeyinden geçmesi ve adaya yüksek miktarda yağış getirmesi bekleniyor.


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