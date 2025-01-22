Dolar
35.65
Euro
37.18
Altın
2,755.90
ETH/USDT
3,271.30
BTC/USDT
104,514.00
BIST 100
10,105.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatı, yükselen gümrük tarifelerine rağmen arttı

Çin'in Avrupa Birliği (AB) ülkelerine elektrikli araç ihracatı, birliğin gümrük tarifelerini yükseltmesine rağmen yıl sonunda artış kaydetti.

Emre Aytekin  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatı, yükselen gümrük tarifelerine rağmen arttı

Pekin

Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, aralık 2024 döneminde Çin'den AB ülkelerine 32 bin 849 araç ihraç edildi.

İhracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarken gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin etkisiyle önceki iki ayda kaydedilen düşüş eğilimi tersine döndü.

AB'nin gümrük tarifelerini yükseltmesinin ardından Çin'in ihracatı ekimde yıllık bazda yüzde 40, kasımda ise yüzde 25 azalmıştı.

Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatı 2024 yılı genelinde de yüzde 6 azaldı.

AB Komisyonu, ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda Çin'den ithal araçlara yüzde 35'e varan ek gümrük vergileri getirme kararı almıştı.

AB üyesi ülkeler, 4 Ekim 2024'teki oylamada Komisyonun Çin'den ithal elektrikli otomobillere getirdiği ilave gümrük vergilerine onay vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio'dan müttefiklik ve işbirliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
MGK Bildirisi: Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi yenilenmiş, kurulca uygun bulunmuştur
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu

Benzer haberler

Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatı, yükselen gümrük tarifelerine rağmen arttı

Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatı, yükselen gümrük tarifelerine rağmen arttı

Çin Başbakan Yardımcısı Ding: Yapay zeka doğru yönetilmezse Pandora'nın kutusuna dönüşebilir

ABD ve Çin'in sosyal medya savaşı TikTok ile devam ediyor

Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 21 ülkeye elma ihraç ediyor

Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 21 ülkeye elma ihraç ediyor
Tesla küresel otomotiv endüstrisinde liderliğini korurken Çinli markaların yükselişi sürüyor

Tesla küresel otomotiv endüstrisinde liderliğini korurken Çinli markaların yükselişi sürüyor
Mobilya sektörü ihracatta hedef büyüttü

Mobilya sektörü ihracatta hedef büyüttü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet