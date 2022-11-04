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Dünya

Çin'in 23 tonluk taşıyıcı roketinin Pasifik Okyanusu'na düşmesi bekleniyor

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülünü taşıyan Long March 5B roketinin Pasifik Okyanusu üzerinden atmosfere girdiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 04.11.2022
Çin'in 23 tonluk taşıyıcı roketinin Pasifik Okyanusu'na düşmesi bekleniyor

Pekin

ABD Uzay Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait roketin, bugün TSİ 13.01'de atmosfere giriş yaptığını ve Pasifik Okyanusu'nun orta-güney dolaylarına düşmesinin beklendiğini belirtti.

Paylaşımda, kontrolsüz düşüşün kesin lokasyonu için Çin otoritelerine başvurulması salık verildi.

Çin'in uzay istasyonuna yolladığı ikinci laboratuvar modülü olan Mıngtien, 31 Ekim'de "Long March 5B" taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Adı, Çincede "gökleri düşlemek" anlamına gelen 17,9 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapındaki modül, 23 tonluk roketle yörüngeye taşınmıştı.

Roket modülden ayrılmasının ardından Alçak Yer Yörüngesi'nde dünya çevresinde kontrolsüz şekilde hareket etmeye başlamıştı. Roketin hareketi ve atmosfere nereden gireceği dünyadaki farklı uzay ajansları ve kurumlar tarafından takip ediliyordu.

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