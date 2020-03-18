Çin'e resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'e resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
Ankara
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Çin'in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, aralarında Cumhurbaşkanı Alvi ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin de bulunduğu 18 kişilik heyete Çin'de yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Alvi, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga'nın ardından Çin'i ziyaret eden ikinci devlet başkanı oldu.
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