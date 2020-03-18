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Dünya, Koronavirüs

Çin'e resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin koronavirüs testi negatif çıktı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'e resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

Nuri Aydın   | 18.03.2020
Çin'e resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin koronavirüs testi negatif çıktı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin'in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, aralarında Cumhurbaşkanı Alvi ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin de bulunduğu 18 kişilik heyete Çin'de yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Alvi, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga'nın ardından Çin'i ziyaret eden ikinci devlet başkanı oldu.




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