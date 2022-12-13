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Dünya

Çin'e ait 18 bombardıman uçağı, Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi

Çin'e ait 18 bombardıman uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu bildirildi.

Emre Aytekin   | 13.12.2022
Çin'e ait 18 bombardıman uçağı, Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi

Pekin

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 29 askeri hava aracı ve 3 savaş gemisi görüldü.

18 H-6 bombardıman uçağı ve 1 J-11 savaş uçağı, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçarken 1 Y-8 ASW denizaltısavar uçak ile 1 Y-8 taktik elektronik keşif uçağı Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçti.

Ada çevresinde tespit edilen toplam hava ve deniz araçlarının elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği bildirildi.

Bakanlığın günlük kayıtlarında ilk defa bu kadar sayıda bombardıman uçağının ADIZ'da görüldüğünün bildirilmesi dikkati çekti.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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