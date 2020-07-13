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Dünya

Çin'den, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi yaptırımlarına misilleme

Çin Komünist Partisinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer Müslümanlara yönelik politikalarını eleştirmeleri nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Nuri Aydın   | 13.07.2020
Çin'den, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi yaptırımlarına misilleme

Ankara

Çin, ABD'li Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz'un da aralarında bulunduğu ABD'li 4 yetkiliye, Çin Komünist Partisinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer Müslümanlara yönelik politikalarını eleştirmeleri nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Sincan Uygur Özerk bölgesinde hak ihlallerini eleştirmeleri nedeniyle 4 ABD'li yetkiliye yaptırım uygulanması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hua, ABD'li senatörler Rubio ve Cruz ile ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi Üyesi Chris Smith ve ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi eleştirileri nedeniyle ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti.

İç işlerine müdahale olarak değerlendirdikleri her durumda egemenlik haklarını korumaya kararlı olduklarını vurgulayan Hua, "Çin, konunun seyrine göre başka adımlar da atacak." ifadesini kullandı.

Hua, ABD'nin girişimlerinin iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini kaydetti.

3 Çinli yetkiliye ABD'ye giriş yasağı getirilmişti

ABD, Çin'in Sincan'daki politikalarıyla ilgili 3 Çinli yetkiliye ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini duyurmuştu.

ABD Senatosu, Rubio'nun girişimleriyle Senato'ya sunulan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikaları nedeniyle Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur'un kendi rızası dışında tutulduğu tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, bu kamplarda kaç kişinin olduğuna ve bu kamplardaki kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, Temmuz 2019'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şimdiye kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

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