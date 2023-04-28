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Dünya, Koronavirüs

Çin'de Kovid-19 salgınında nüfusun yüzde 82,4'üne virüs bulaştığı tahmin ediliyor

Çin'de Aralık 2022'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ortaya çıkan salgın dalgasında nüfusun yüzde 82,4'ünün virüse yakalandığının tahmin edildiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Çin'de Kovid-19 salgınında nüfusun yüzde 82,4'üne virüs bulaştığı tahmin ediliyor

Pekin

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yayımladığı raporda, aralık ve şubat ayları arasında dört kez yaptığı çevrim içi anketlerin sonuçlarını açıkladı.

Raporda, Kovid-19'a yakalandığı bildirenlerin sayısının 19 ve 21 Aralık tarihlerinde zirve noktasına ulaştığı belirtilerek yaş, cinsiyet, meslek ve yerleşim yeri gibi demografik verilerden hareketle yürütülen projeksiyonlar sonucu, 7 Şubat itibarıyla nüfusun yüzde 82,4'ünün virüse yakalandığı tespiti yapıldı.

Merkez, ayrıca son 6 ayda hatırlatma dozu aşılarının virüsün daha fazla yayılmasını engellediği ve hastalık semptomlarını azalttığını bildirdi.

Çin'de Kovid-19 salgının başından beri, "sıfır vaka" olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022'de aniden kaldırılmasıyla vakalar hızla artmış, ülke bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

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