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Dünya

Çin'de kayıp eski Dışişleri Bakanı'nın, meclis üyeliğinden "istifa ettiği" duyuruldu

Çin'de geçen yıl bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden "istifa ettiği" bildirildi.

Emre Aytekin  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Çin'de kayıp eski Dışişleri Bakanı'nın, meclis üyeliğinden "istifa ettiği" duyuruldu

Pekin

Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Tiencin Halk Kongresi delegesi olan eski Bakan'ın istifası, yerel yasama organınca kabul edildi.

Çin Gang'ın, "meclis üyeliğinden çıkarılma" veya "meclis üyeliğinin düşürülmesi" yerine "istifa"yla ayrılması dikkati çekti.

Geçen yıl haziran ayı sonunda ortadan kaybolan eski Bakan'ın akıbeti belirsizliğini koruyor.

Çin Gang'ın istifa etmesi, hala hayatta olduğuna ve mahkum olmadığına işaret ediyor. Çin kanunlarına göre, mahkum kişi, siyasal haklarından yaralanamıyor. Ancak hala kamu önüne çıkmaması, eski Bakan'ın bir tür adli gözetim altında tutulduğuna işaret ediyor.

Çin Gang, 25 Haziran 2023'te ortadan kaybolduktan sonra 25 Temmuz 2023'te herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmıştı. Eski Bakan hakkında henüz herhangi bir adli kovuşturma başlatılmış değil.

Eski Savunma Bakanı, Merkezi Askeri Komisyon üyeliğinden çıkarıldı

Çin Gang'dan yaklaşık 2 ay sonra Ağustos 2023'te aniden ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Savunma Bakanı Li Şangfu, Merkezi Askeri Komisyon üyeliğinden çıkarıldı.

Görevden alındığı halde Merkezi Askeri Komisyon'un internet sitesinde "üye" olarak görünmeye devam eden Li'nin adı kaldırıldı.

24 Ekim 2023'te bakanlık görevinden alınan Li'nin de akıbeti belirsiz.

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