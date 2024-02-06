Çin'de karlı ve soğuk hava Bahar Bayramı seyahatlerini olumsuz etkiliyor
Çin'in iç kesimlerini etkileyen karlı ve soğuk hava, ülkede şehirler arası seyahatlerin yoğunlaştığı Bahar Bayramı öncesinde ulaşımda aksamalara yol açtı.
Pekin
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, ülkenin iç kesimlerinde Hubey eyaletinde kara yollarındaki buzlanma nedeniyle dün gece yaklaşık 4 bin araç trafikte mahsur kaldı.
Ulaşım ağlarının kavşak noktasındaki eyaletin merkezi Vuhan'da buzlanma nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi aksadı, yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Vuhan Tienhı Uluslararası Havalimanı'nda buzlanma nedeniyle bazı pistler geçici olarak kapatılırken uçak seferleri iptal edildi veya rötarlı yapıldı.
200'den fazla tren seferi durduruldu
Şehirler arası hızlı tren seferlerinin uğrak noktası Honkou Tren İstasyonu'nda karlı hava nedeniyle son iki günde 200'den fazla sefer durduruldu.
Vuhan Demir Yolu Dairesi, raylarda kar temizleme çalışmaları için 3 bin çalışanın görevlendirildiğini bildirdi.
Eyalette üç gün daha soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Hunan eyaletinde ticaret fuarı düzenlenen antreponun kar biriken çatısının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
"Dünyanın en büyük kitlesel göçü"
Çin geleneğinde Bahar Bayramı, bir "sıla-i rahime dönüş ritüeli" olma özelliği taşıyor. Ay Yeni Yılı'nın 15 gün öncesi ile 25 gün sonrasını içine alan 40 günlük "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.
"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.
Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 26 Ocak-5 Mart'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 9 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini bildirmişti.
Bakanlık, seyahatlerin yaklaşık yüzde 80'inin özel araçlarla gerçekleşeceğini öngörürken, kara, hava, nehir ve deniz yolu ulaşım araçlarıyla 1,8 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.