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Dünya

Çin'de Ejderha Kayığı Festivali tatilinde 80 milyona yakın ülke içi seyahat yapıldı

Çin'de Ejderha Kayığı Festivali'nin kutlandığı 3-5 Haziran'da 80 milyona yakın ülke içi seyahat yapıldığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 06.06.2022
Çin'de Ejderha Kayığı Festivali tatilinde 80 milyona yakın ülke içi seyahat yapıldı

Pekin

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl 3 Haziran'da kutlanan ve hafta sonu ile birleşen 3 günlük festival tatilinde ülke içinde 79,61 milyon seyahat yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, tatil döneminde iç turizm gelirlerinin 25,82 milyar yuana (3,85 milyar dolar) ulaştığı kaydedildi.

"Duanvu" adıyla bilinen Ejderha Kayığı Festivali, Çin'in geleneksel ay takvimine göre yıl ortasına denk gelen, 5. ayın 5. gününde kutlanıyor.

Festival, nehirlerde yapılan takım kayığı yarışları ve bugüne özel hazırlanan bambu veya kamış yapraklarına sarılan yapışkan pirinç ve kırmızı fasulyeli, huni biçimli dolmalarla tanınıyor.

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