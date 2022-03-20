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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Çin ve Cezayir'den 'Ukrayna kriziyle ilgili yaptırımların kötüye kullanılmasını reddediyoruz' mesajı

Çin ve Cezayir, Ukrayna krizi kapsamında halkların yaşam koşullarının olumsuz etkilenmemesi için "uluslararası hukuka aykırı ve tek taraflı yaptırımların kötüye kullanılmasını" reddettiklerini bildirdi.

Safiye Karabacak   | 20.03.2022
Çin ve Cezayir'den 'Ukrayna kriziyle ilgili yaptırımların kötüye kullanılmasını reddediyoruz' mesajı

Algeria

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın dün başlayan Çin ziyareti kapsamında iki ülke tarafından ortak bir yazılı açıklama yapıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığınca yayınlanan ortak açıklamada, Ukrayna meselesiyle ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerine bağlı kalınmasının ve devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerektiği vurgulandı. Ayrıca bölünemez güvenlik ilkesine bağlı kalınması ve ilgili tarafların makul güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Uluslararası kuralları ihlal etmekten ve halkların yaşam koşullarının olumsuz etkilenmesinden kaçınmak amacıyla anlaşmazlıkları diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl bir şekilde çözme taahhüdünde bulunulması ve uluslararası hukuka dayanmayan tek taraflı yaptırımların kötüye kullanılmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bundan kaynaklanabilecek insani yansımaların hafifletilmesi gerekiyor ve iki taraf da bu konuda ortak çaba göstermede kararlı."

Açıklamada ayrıca "Filistin sorununun Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını güvence altına alan uluslararası kararlara uygun olarak çözülmesinin gerekliliği" vurgulandı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra'nın 19 Mart'ta başlayan Pekin ziyaretinin 21 Mart'ta sona ermesi bekleniyor.

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