Çin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Türkiye'ye destek mesajı verdi
Çin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını korumasını desteklediğini bildirdi.
Pekin
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sorusunu yanıtladı.
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Çin'in terörizmin tüm biçimlerine karşı olduğunu vurgulayan Sözcü Lin, "Bir dost (ülke) olarak Çin, Türkiye'de güvenliğin ve istikrarın korunduğunu görmeyi umuyor." dedi.
Lin, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara acil şifa dilediklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.