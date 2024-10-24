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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden Taksici Murat Arslan için Kahramankazan’da cenaze törenine katılıyor.
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Dünya

Çin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Türkiye'ye destek mesajı verdi

Çin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını korumasını desteklediğini bildirdi.

Emre Aytekin  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Çin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Türkiye'ye destek mesajı verdi

Pekin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Çin'in terörizmin tüm biçimlerine karşı olduğunu vurgulayan Sözcü Lin, "Bir dost (ülke) olarak Çin, Türkiye'de güvenliğin ve istikrarın korunduğunu görmeyi umuyor." dedi.

Lin, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara acil şifa dilediklerini kaydetti.

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