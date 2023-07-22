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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Çin, Rusya ve Ukrayna'ya "tahıl ihracatına kısa sürede devam etme" çağrısında bulundu

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda krizini hafifletmek amacıyla Rusya ve Ukrayna'yı "tahıl ve gübre ihracatına kısa sürede devam etmeye" çağırdı.

Dilara Karataş  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Çin, Rusya ve Ukrayna'ya "tahıl ihracatına kısa sürede devam etme" çağrısında bulundu

Ankara

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Gıng, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahıl anlaşmasının küresel gıda arzını korumak ve pazarını istikrara kavuşturmak için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Gıng, Rusya ile Ukrayna'ya "tahıl ve gübre ihracatına kısa sürede devam etme" çağrısında bulundu.

Gıng, her iki ülkenin de meşru endişelerinin giderilmesi için ilgili BM birimleriyle çalışması umudunu dile getirerek, bunun özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda krizinin hafifletilmesi için önemli olduğunu vurguladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BMGK'de yaptığı konuşmada, birçok kişinin Rusya'nın kararıyla ilgili üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadığını anımsatarak, "Ancak 362 milyon için bu bir üzüntü meselesi değil. Bu, onların, çocuklarının, ailelerinin geleceğiyle ilgili. Onlar üzgün değil kızgınlar ve endişeliler, bazıları aç kalacak, bazıları da açlık yüzünden ölecek." demişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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