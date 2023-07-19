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Dünya

Çin, karbon salımını azaltmada kendi belirlediği iklim politikalarını takip edecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iklim krizinin en büyük sebeplerinden karbon salımını azaltmak için kendi belirledikleri politikaları takip edeceklerini söyledi.

Dilara Karataş  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Çin, karbon salımını azaltmada kendi belirlediği iklim politikalarını takip edecek

Ankara

Xinhua ajansının haberine göre, çevre koruma konulu ulusal bir konferansta konuşan Şi, Çin'in iklim politikalarını ele aldı.

Çin'in 2030 itibarıyla karbon salımını azaltma, 2060'a kadar ise karbon nötr olma hedefini hatırlatan Şi, bu hedeflerin "sarsılmaz" olduğunu vurguladı.

Şi, "Ancak bu hedefe ulaşmanın yolu, yöntemi, hızı bizim tarafımızdan belirlenmeli ve asla başkalarından etkilenmemeli." dedi.

Devlet Başkanı Şi'nin, bu açıklamaları, iklim sorununu konuşmak üzere Çin'e giden ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin ziyaretinin ardından yapması dikkati çekti.

İklim değişikliği sorunu "bağımsız" olarak ele alınmalı

Öte yandan, Kerry, ziyaretinin son gününde Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ile bir araya geldi.

The Guardian'ın haberinde, Kerry, iklim değişikliğinin "evrensel bir tehdit" olduğunu vurgulayarak, ABD ve Çin arasındaki siyasi görüşmelerden ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

İki ülke arasında yaşanan sıkıntıları kabul eden Kerry, iklim değişikliğinin çözümünde dünyanın en büyük ekonomilerinin ortak çalışması ve "bağımsız" bir sorun olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

İklim işbirliği "Çin-ABD'nin siyasi ilişkilerinden ayrı tutulamaz"

ABD İklim Özel Temsilcisi Kerry, 17 Temmuz'da başlayan ziyaretleri kapsamında Çinli mevkidaşı Şie Cınhua, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ve Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmüştü.

CNN'in haberine göre Kerry, Vang ile görüşmesinde, iklim sorununun çözümündeki işbirliğine ilişkin "farklılıkların somut ilerleme kaydetmenin önüne geçmesine izin veremeyeceğini" söylemişti.

Vang ise iklim işbirliğinin, Çin ile ABD'nin siyasi ilişkilerinden ayrı tutulamayacağını belirterek, ABD'yi "Çin'e karşı rasyonel, pragmatik ve olumlu bir politika" izlemeye çağırmıştı.

İki ülke arasındaki iklim görüşmelerine, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 5 Ağustos 2022'de Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan'ı ziyaret etmesiyle ara verilmişti.

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