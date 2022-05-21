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Dünya

Çin, Kanada'nın Huawei ve ZTE'ye getirdiği yasağa tepki gösterdi

Pekin yönetimi, Kanada hükümetinin Çinli telekomünikasyon şirketleri Hauwei ve ZTE'nin donanım ve hizmetlerinin kullanılmasını yasaklamasını protesto etti.

Emre Aytekin   | 21.05.2022
Çin, Kanada'nın Huawei ve ZTE'ye getirdiği yasağa tepki gösterdi

Pekin

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada yönetiminin "ulusal güvenlik" gerekçe göstererek aldığı kararın hiçbir somut kanıta dayanmadığı, piyasa ekonomisi ve serbest ticaret kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, kararın Çin ve Kanada şirketlerinin ticari çıkarlarına zarar vereceği ve Çin-Kanada ekonomik ilişkilerini olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Şirketlerin zarara uğraması halinde Pekin'in karşı tedbirleri alma hakkına sahip olduğuna işaret açıklamada, "Kanada'yı ülkeler arasındaki iş birliğini akılcı ve objektif şekilde değerlendirmeye ve yanlış adımından vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kanada hükümeti 20 Mayıs'ta aldığı kararla, Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE'nin ülkenin 5G kablosuz ağlarını inşa etmesini ve ağlara donanım sağlamasını "ulusal güvenlik risklerini" gerekçe göstererek yasaklamıştı.

Karar, Huawei ve ZTE'den yeni 4G veya 5G ekipman ve hizmet alımının eylül 2022'ye kadar durdurulmasını ve şirketlere ait mevcut ekipman ile hizmetlerin aralık 2027'ye kadar sistemden çıkarılmasını öngörüyor.

Daha önce ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya iki Çin şirketine ait donanım ve hizmetlerinin 5G ağlarında kullanılmasını yasaklamıştı.

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