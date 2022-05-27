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Dünya

Çin’in Paris Büyükelçisi Ukrayna-Rusya savaşını NATO'nun genişlemesine bağlıyor

Çin’in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini, Ukrayna-Rusya savaşının başlıca nedeni olarak gördüğünü söyledi.

Esra Taşkın   | 27.05.2022
Çin’in Paris Büyükelçisi Ukrayna-Rusya savaşını NATO'nun genişlemesine bağlıyor

Paris

Europe 1 radyosunun konuğu olan Lu, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuştu.

Lu, Çin'in tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirterek, "Çinlilere göre, (Ukrayna-Rusya) krizinin altında yatan derin sebep, NATO'nun doğuya genişlediği 5 dönem. Bu sadece Çin'in değil birçok Batılının da görüşü." dedi.

Bu genişlemenin, Ruslar için askeri ve güvenlik tehdidi oluşturduğunu düşündüğünü dile getiren Lu, "Başkalarını misilleme yapmak veya kendisini savunmaktan men ederek, güvenliğini baskı altına alamazsınız." diye konuştu.

Lu, NATO'ya üye olmak için başvuran Finlandiya ve İsveç'e ilişkin de, objektif bir gözle bakıldığında tarafsızlık statülerinin, bu iki ülkeyi daha iyi koruyabileceğini kaydetti.

Çin ve Rusya arasında "stratejik ortaklık" var

Çin ve Rusya arasında bir ittifakın olmadığına, "stratejik ortaklık" olduğuna işaret eden Lu, ABD ve Batılı müttefiklerini, Rusya ve Çin'e karşı "çevreleme stratejisi" uygulamakla itham etti ve "Amerikalılar birinci plandaki stratejik hedeflerinin, Çin olduğunu açıkça beyan ettiler." dedi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi konusunda ortaya çıkan binlerce belge ve fotoğraflarla ilgili Lu, "belgelerin gerçekliğini" sorgulayarak Uygur Türklerine baskı yapıldığını yalanladı.

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