Çin Devlet Başkanı Şi, ABD ile ticari gerilimin arttığı dönemde Vietnam'ı ziyaret ediyor
ABD'ye ihracatı gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 25'ine ulaşan Vietnam'ın, Donald Trump'ın yeni tarife rejimiyle değişen uluslararası ticaretten en fazla olumsuz etkilenecek ülkeler arasında yer alması bekleniyor.
Pekin
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin "karşılıklı tarifler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkesinin önemli ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya ülkelerine ziyaretlerde bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, 3 ülkeyi kapsayan ziyaretinin ilk turu için Vietnam'ın Hanoi şehrinde ulaştı.
Şi, ziyaretinin ilk gününde Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile görüşürken iki ülke arasında, tedarik zincirleri ve demir yolu yapımı dahil çok sayıda işbirliği anlaşması imzalandı.
Şi'nin ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında gümrük vergisi artışlarını duyurmasının ardından ABD ve Çin arasında yaşanan tarife restleşmesine denk gelmesi dikkati çekiyor.
Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki veren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.
Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.
Vietnam, tedarik zincirleri açısından kritik konumda
Trump, karşılıklı tarifeler kapsamında Vietnam'a ek yüzde 46 gümrük vergisi ile en yüksek tarifelerden birini getirmişti.
Vietnam, son yıllarda tedarik zinciri içinde, uluslararası firmalar için yaptığı üretimle öne çıkmıştı. ABD'ye ihracatı, gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 25'ine ulaşan Vietnam'ın, Trump'ın yeni tarife rejimiyle değişen uluslararası ticaretten en fazla olumsuz etkilenecek ülkeler arasında yer alması bekleniyor.
Çinli üreticiler, Trump'ın ilk dönemindeki tarife artışlarında üretimlerinin bir kısmını Vietnam'a kaydırarak ek gümrük vergilerinden kurtulmaya çalışmıştı. Trump, bu kez Asya'da Vietnam, Kamboçya, Tayland, Endonezya ve Malezya gibi imalat sanayinde öne çıkan diğer ülkelere de ek gümrük vergileri getirerek Çin'in alternatif güzergahlarına da gümrük duvarları örüyor.
Vietnam hükümeti, ABD pazarını kaybetmemek için Washington ile müzakereye hazır olduğu mesajını verirken Çin ile yaptığı ticareti de kontrol altına almayı taahhüt ediyor.
Çok taraflı ticaret sistemini birlikte koruma çağrısı
Şi, ziyareti öncesinde Vietnam Komünist Partisinin resmi yayın organı "Nhan Dan" gazetesinde yayımladığı makalede, Çin ve Vietnam'ın "yoldaş ve kardeş" iki ülke olduğunu vurgulayarak, çok taraflı ticaret sistemini korumak, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamak ve açık ve işbirliğine dayalı bir uluslararası ortamı oluşturmak için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.
Çin ile Vietnam arasında ortak inanç, ideal ve geniş stratejik çıkarlar olduğuna işaret eden Şi, iki ülkenin karşılıklı siyasi güveni derinleştirerek sınır güvenliğinden sınır aşan suçlarla mücadeleye, dış politikadan ulusal savunmaya dek çok sayında yakın işbirliği geliştirdiği, çok sayıda uluslararası ve bölgesel sorunda benzer pozisyonlara sahip olduğunu ve birlikte çalıştığını kaydetti.
Şi, Vietnam'a Küresel Güney ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını savunma, eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünyayı teşvik etme çağrısında bulundu.
Çin lideri, Vietnam'ın ardından Malezya ve Kamboçya'yı da ziyaret edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.