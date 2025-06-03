Çin, ASEAN ülkeleri vatandaşlarına özel iş vizesi sağlayacak
Çin, Güneydoğu Asya Ulusal Birliği (ASEAN) ülkelerinin vatandaşlarına özel 5 yıllık bir iş vizesi sağlayacağını bildirdi.
Pekin
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, vize programından ASEAN üyesi 10 ülke ile gözlemci üye Doğu Timor vatandaşlarının yararlanabileceğini belirtti.
"ASEAN vizesi" olarak adlandırılan özel iş vizesi alan kişiler, eşleri ve çocuklarıyla 5 yıl boyunca azami 180 gün kalmak kaydıyla Çin'e çoklu giriş çıkış yapabilecek.
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Söz konusu vize adımı, Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki ASEAN bölgesi ile ekonomik ilişkilerini daha fazla geliştirme amacı taşıyor.
Pekin yönetimi, daha önce ASEAN ülkeleri Malezya, Singapur ve Tayland'a vize serbestisi, Vietnam, Kamboçya ve Laos'a da Lacang-Mekong İşbirliği kapsamında özel vize düzenlemeleri getirmişti.
Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, 2024'te önceki yıla göre yüzde 7,8 artışla 982,3 milyar dolara ulaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.