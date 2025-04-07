Çin: ABD'nin tarifeleri istismarı, ülkeleri kalkınma haklarından yoksun bırakıyor
Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkelere getirdiği ek gümrük tarifelerinin en çok az gelişmiş ülkeleri etkileyeceğini ve bunun ülkeleri kalkınma haklarından yoksun bırakmak anlamına geldiğini bildirdi.
Pekin
Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkelere getirdiği ek gümrük tarifelerinin en çok az gelişmiş ülkeleri etkileyeceğini, ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarını derinleştireceğini, bunun ülkeleri kalkınma haklarından yoksun bırakmak anlamına geldiğini bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Nisan'da duyurduğu tarife artışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
ABD'nin "karşılıklılık" kisvesi altında "hegemonik" bir adım attığını, başka ülkelerin meşru çıkarlarını yok sayarak kendi bencil çıkarlarına hizmet ettiğini ve "önce Amerika" anlayışını uluslararası kuralların önüne koyduğunu savunan Sözcü Lin, "Bu, tek taraflılığın, korumacılığın ve ekonomik zorbalığın tipik örneğidir." dedi.
Lin, ABD'nin tarife artışlarının ülkeler arasındaki refah uçurumu artıracağına ve bundan en ağır darbeyi daha az gelişmiş ülkelerin yiyeceğine işaret ederek, "ABD'nin tarifeleri istismarı, ülkeleri, özellikle de 'Küresel Güney' ülkelerini, kalkınma haklarından yoksun bırakıyor." ifadesini kullandı.
Çinli sözcü, tarifelerin yaratacağı eşitsizliklerin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma çabalarına büyük zarar vereceğini vurguladı.
Ülkeler arasında açık işbirliğinin tarihin eğilimi ve karşılıklı faydanın hakların ortak isteği olduğunu ifade eden Lin, "Kalkınma, az sayıda ülkelerin ayrıcalığı değil tüm ülkelerin evrensel hakkıdır." şeklinde konuştu.
Trump'ın "karşılıklı tarife" artışı ve Çin'in tepkisi
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 5 Nisan'dan itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ile "kur manipülasyonu ve ticaret önündeki diğer engelleri" hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.
Daha sonra söz konusu oranların, gerçek tarifelere göre değil ABD'nin ilgili ülkeye verdiği dış ticaret açığına göre hesaplandığı anlaşılmıştı.
Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 "evrensel tarifeye" ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti.
Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.
Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.
Pekin yönetimi, ayrıca, Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.