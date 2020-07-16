Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,857.26
Altın
1,807.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin: ABD'nin Komünist Parti üyelerine seyahat yasağı planladığı iddiası doğruysa içler acısı

Çin, Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi üyelerine seyahat yasağı getirmeyi planladığı iddiası için "içler acısı" yorumunu yaptı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 16.07.2020
Çin: ABD'nin Komünist Parti üyelerine seyahat yasağı planladığı iddiası doğruysa içler acısı

Ankara

BBC'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, New York Times gazetesinin konuyla ilgili haberine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: 

"ABD'de bazılarının Çin'e baskı ve zorbalık yaptığını biliyoruz. Bağımsız egemen bir devlet olarak Çin, zorbaca uygulamalara karşılık vermek, 'hayır' demek zorundadır. Eğer bu (haber) doğruysa tek kelimeyle içler acısı olduğu kanısındayım."

New York Times gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin, ABD ile Çin arasında gerilimin arttığı dönemde Çin Komünist Partisi üyelerine seyahat yasağı uygulamayı gözden geçirdiği iddia edilmişti.

ABD ile Çin arasındaki gerilim, son dönemde Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası ve Washington tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen Çinli telekom devi Huawei nedeniyle artmıştı.

ABD yönetimi, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" ileri sürdüğü Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti
Ankara Tenis Kulübünde Kovid-19 vakasından sonra antrenmanlar iptal edildi
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini geçti
Halı Saha Futbol Federasyonu halı sahaların gerekli önlemler alınarak açılmasını istiyor
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 45 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini geçti

ABD'de perakende satışlar haziranda beklentiyi aştı

Çin: ABD'nin Komünist Parti üyelerine seyahat yasağı planladığı iddiası doğruysa içler acısı

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran'ın bir karış toprağının dahi kullanım hakkını Çin'e vermeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran'ın bir karış toprağının dahi kullanım hakkını Çin'e vermeyeceğiz
Türk bilim insanının geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı Çin'de test edilmeye başlanacak

Türk bilim insanının geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı Çin'de test edilmeye başlanacak
Kovid-19 ve Dünya Sağlık Örgütü'nün geleceği

Kovid-19 ve Dünya Sağlık Örgütü'nün geleceği