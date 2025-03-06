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Dünya

CIA'in son 2 yılda işe alınan bazı çalışanlarını işten çıkarmaya başladığı iddia edildi

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) son 2 yıl içinde işe alınan bazı çalışanlarını işten çıkarmaya başladığı iddia edildi.

Nuri Aydın  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
CIA'in son 2 yılda işe alınan bazı çalışanlarını işten çıkarmaya başladığı iddia edildi

İstanbul

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, söz konusu dönemde alınan bazı memurların CIA genel merkezi haricinde bir yere çağrılarak kimliklerini teslim etmeleri istendi.

CIA'in bir sözcüsü, işten çıkarılmaları doğrularken, NYT'nin konuyla ilgili bilgiye sahip kaynakları, bu kişilerin "deneme süresindeki" memurlar olduğunu belirtti.

Kaynaklar, son dönemde işe alınanların tamamının çıkarılmayacağını ifade etti.

CIA memurlarının neden çağrıldıkları ve neden işlerine son verildiği bilinmezken, kurumda görevli personelin gelişmelerden dolayı endişeli olduğu kaydediliyor.

Teşkilattan bir sözcü, kurumun, son 2 yıl içinde işe alınan personelin çalışma performanslarını değerlendirdiğine işaret ederken, NYT'nin kaynakları ise Çin ve Meksika kartelleriyle ilgili çalışan alanlarda daha az işten çıkarmalar yapıldığına dikkati çekti.

Öte yandan, eski CIA görevlileri ise yeni işe alınan memurların görevden alınmasının bazı boşluklar yaratacağı, bilgi toplama ve çok çeşitli alanları analiz etme çabalarına zarar vereceği uyarısında bulunuyor.

Yeni ABD hükümetinin "federal hükümeti küçültme" çabalarına, CIA personelinin de dahil edildiği öne sürülmüştü.

İddiaya göre, CIA, tüm çalışanlarına "işten çıkmalarına" ilişkin teklifte bulunarak, sosyal haklarını alabileceklerini bildirmişti.

Trump hükümetinin, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlarına sunduğu tazminat teklifinin, 20 bin personel tarafından kabul edildiği ileri sürülmüştü.

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