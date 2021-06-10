CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve siyasi parti liderleriyle görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle görüştü.
Lefkoşa
Ertuğruloğlu, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Anavatan Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti KKTC'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Ertuğruloğlu, ziyaretin, Kıbrıs konusunun uluslararası alanda tekrar gündeme getirilen bir dönemde gerçekleştirilmesinin hem anlamlı olduğunu hem de kendilerine moral verdiğini söyledi.
Ertuğruloğlu, "Bu coğrafyada bir ulusal dava savunulmaktadır. Ulusal davada Türkiye ile Kıbrıs Türkü birdir, beraberdir. Türk ulusunun kopmaz parçası Kıbrıs Türkü olarak bu ulusal davada geçmişte olduğu gibi, bugün de anavatanımızla beraber hareket ederek buralara geldik." dedi.
Türk tarafı olarak Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açarak uluslararası platformda yerlerini aldıklarını belirten Ertuğruloğlu, "53 yılın boşa harcandığı, aldatmaca bir toplumlar arası görüşmeler süreciyle başarısızlığın kanıtlandığı bakış açısından ders çıkararak, aynı şeyleri tekrarlayarak, farklı netice beklemenin boşuna bir gayret olduğu düşüncesiyle, Kıbrıs konusunda netice alması olası müzakerelerin gerçekleşmesi için önce tarafların uluslararası statülerinin eşitlenmesi gereğine vurgu yaparak yeni bir rota çizmiş bulunuyoruz." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu ise KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak dünyada yerini almak istediğine vurgu yaparak "Sizlere her türlü desteği vermek bizim de görevimizdir. Türkiye'de Kıbrıs olayını bir parti olayı olarak görmüyoruz, milli bir dava olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.
KKTC'nin kendi bölgesinde güçlenmesi, bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması, demokrasisini geliştirmesi ve dünyanın diğer ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesini arzuladıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu konuda KKTC'nin atacağı her adımın Türkiye için de önemli olduğuna işaret etti.
Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de sizin haklarınız var, bizim de haklarımız var. Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda Türkiye ve KKTC'nin yer almaması bizim için de son derece sıkıcı bir olaydır. Bunları kararlılıkla, inançla aşacağız. Eğer KKTC kurulduktan sonra kimsenin burnu kanamamışsa, herhangi bir çatışma ortamı olmamışsa artık dünyanın KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanıma zamanı gelmiş demektir." ifadelerini kullandı.
"Başarılı olduğunuz sürece Kıbrıs'ın sorunlarının daha kısa sürede çözüleceğine de inanıyoruz"
Kılıçdaroğlu, daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Cumhuriyet Meclisi'nde görüştü.
Kardeş parti olarak CTP'nin KKTC'de verdiği mücadeleyi takdir ettiklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, CTP'nin parlamentoda temsilinin kendilerini mutlu ettiğine ve vekil sayısının artmasını beklediklerine vurgu yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Sizler başarılı olduğunuz sürece Kıbrıs'ın sorunlarının daha kısa sürede çözüleceğine de inanıyoruz." diye konuştu.
KKTC'nin kendi bölgesinde güçlenmesi, kendi ayaklarının üzerinde durması ve uluslararası kabulü yönünde yapacağı her türlü adımın değerli olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin de KKTC'ye her türlü konuda destek vereceğini, karşılıklı dayanışma içinde KKTC, Türkiye ve dünyanın sorunlarını çözebileceklerini dile getirdi.
Erhürman, Kıbrıs meselesinin çözümünün yanı sıra Doğu Akdeniz konusunda birlikte çalışabilecekleri birtakım mekanizmaları oluşturabilmeyi umut ettiklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin uzun süredir devam ettiğini söyledi.
Tufan Erhürman, bir taraftan kendi ayaklarının üzerinde durabilmek adına, diğer yandan Ada'nın iki ortağından biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ettiği noktada olabilmesi ve uluslararası toplumun eşit bir mensubu olarak her yerde kabul görmesi adına da mücadele ettiklerini anlattı.
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ile de Cumhuriyet Meclisi'nde görüşen Kılıçdaroğlu, Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izlediklerinin, var olan sorunların çözümü için ellerinden geleni yaptıklarının ve Kıbrıs konusunu milli bir dava olarak gördüklerinin altını çizdi.
Özersay, Kıbrıs Türkü için son derece önemli olan, yüreğinde yer edinmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP'yi Meclis'te misafir etmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Kılıçdaroğlu, daha sonra sırasıyla Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Turizm Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Meclis'te bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.