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Dünya

Cezayir'in Mediya vilayetinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Cezayir’in başkenti Cezayir’in 90 kilometre güneyinde yer alan Mediya vilayetinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Iyad Nabolsi, Hamdi Yıldız  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Cezayir'in Mediya vilayetinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul

Cezayir Jeofizik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.50'de 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada depremin merkez üssünün Mediya vilayetine bağlı Mihoub ilçesinin 9 kilometre kuzeybatısı olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Basın ve İstatistik Bölge Müdürü Nesim Bernavi yaptığı basın açıklamasında, deprem nedeniyle can kaybı veya hasar yaşanmadığını duyurdu.

Bernavi ayrıca, Mediya, Cezayir, Tizi Vuzu, Buira, Bumerdas ve Blida vilayetlerinde depremin hissedildiğini ve bu bölgelerde deprem takip çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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