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Dünya

Cezayir'de nihai seçim sonuçlarında 7 sandalye kaybeden Ulusal Kurtuluş Cephesi liderliğini korudu

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarına göre, 98 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) birinci oldu.

Mehmet Nuri Uçar   | 24.06.2021
Cezayir'de nihai seçim sonuçlarında 7 sandalye kaybeden Ulusal Kurtuluş Cephesi liderliğini korudu

Cezayir

Cezayir devlet televizyonundan açıklama yapan Anayasa Konseyi Başkanı Kemal Feniş, 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerde, bağımsız listeler ve siyasi partiler tarafından yapılan itirazlar inceledikten sonra, farklı eyaletlerde sandalye dağılımında bazı değişikliklerin olduğunu belirtti.

Konseye gelen 361 itirazdan 48'inin kabul edildiğini ifade eden Feniş, ardından bazı eyaletlerde anket sonuçlarının iptal edilerek düzeltildiğini ifade etti.

Anayasa Konseyi Başkanı Feniş, 2019'daki halk hareketleri sonucu yönetimi bırakmak zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin "rejim yanlısı" partilerinden UKC'nin, Ulusal Halk Meclisi'ndeki (birinci meclis) 407 toplam sandalyenin yüzde 24.07'sine tekabül eden toplam 98 sandalyeyle liderliği aldığını belirtti.

Mecliste bağımsızların 84, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin 65, rejim yanlısı Demokratik Ulusal Birlik (RND) partisinin ise 58 sandalye kazandığını dile getiren Feniş, Gelecek Partisi'nin 48, Ulusal Bina Hareketi'nin de 39, Adalet ve Kalkınma Cephesi Partisi 2 sandalye aldığını kaydetti.

15 Haziran'da açıklanan sonuçlar

Ülkede seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANIE) Başkanı Muhammed Şerfi, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilcinin belirlenmesi için 12 Haziran Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin sonucunu açıklayarak, UKC'nin Mecliste 105 sandalye kazanarak seçimlerin galibi olduğunu söylemişti.

Mecliste bağımsızların 78, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin 64, rejim yanlısı Demokratik Ulusal Birlik (RND) partisinin ise 57 sandalye kazandığını belirten Şerfi, Gelecek Partisi'nin 48, Ulusal Bina Hareketi'nin de 40 sandalye aldığını kaydetmişti.

Cezayir, 12 Haziran Cumartesi, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilciyi seçmek üzere sandığa gitmişti. Muhaliflerin boykot çağrısı yaptığı seçimlerde, kayıtlı 24 milyondan fazla seçmenden sadece yüzde 30,2'si oy kullanmıştı.

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