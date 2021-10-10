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Dünya

Cezayir: Paris Büyükelçimizin görevine dönmesi için, Fransa'nın egemenliğimize saygı duyması şart

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin Paris Büyükelçisinin görevine geri dönmesi için, Fransa'nın Cezayir'in egemenliğine ve kurumlarına "tam saygı duymasının" şart olduğunu söyledi.

Abderrazak Boulkemh, Ali Semerci   | 10.10.2021
Cezayir: Paris Büyükelçimizin görevine dönmesi için, Fransa'nın egemenliğimize saygı duyması şart

Cezayir

Cezayir resmi televizyonunun yayınladığı video görüntülerine göre, Tebbun, ülkedeki yerel basına mülakat verdi.

Ülkesinin Paris büyükelçisinin görev yerine dönmesiyle ilgili soruyu cevaplayan Tebbun, (Büyükelçinin) Dönüşü, Cezayir'in egemenliğine, kurumlarına ve gücüne saygı duyulması şartına bağlıdır." ifadesini kullandı.

Tebbun, "Fransız tarafı Cezayir'in bir zamanlar sömürge olduğunu unutmalı. Cezayir sadece Allah'a boyun eğen ordusuyla ve gururlu insanlarıyla güçlüdür." diye konuştu.

- Macron'dan Fransa'nın Cezayir'deki sömürge tarihine ilişkin tartışmalı açıklamalar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim Cumartesi günü Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" ileri süren Macron, "Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un ifadeleri "Fransız sömürgeciliğine karşı direnen 5 milyondan fazla şehidin anısına yönelik kabul edilemez bir hakaret" şeklinde nitelendirilmiş ve kınanmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, ülkesinin Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal geri çağırdığı bildirilmişti.

Ayrıca Cezayir'in hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığı duyurulmuştu.

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