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Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptını onayladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Türkiye ile çeşitli sektörleri kapsayan 4 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolünü onayladığı belirtildi.

Hassen Djebril, Ekrem Biçeroğlu, Hamdi Yıldız  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptını onayladı Fotoğraf: İsa Terli/AA

Cezayir

Cezayir Resmi Gazetesi'nin son sayısında Tebbun'un onayı yayımlandı.

Tebbun'un onayladığı ve iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü, sosyal hizmetler, çevre, madencilik, sınıraşan organize suçlara karşı işbirliği, eğitim ve öğretim, teknoloji, balıkçılık ve su ürünleri, bayındırlık ve medya ve iletişim alanlarını kapsıyor.

Tebbun, cumhurbaşkanlığı dönemindeki ilk Türkiye ziyaretini 15 ve 17 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştirmişti. Bu ziyaret sırasında iki ülke arasındaki Ortak İşbirliği Konseyi'nin ilk oturumu yapılırken, toplantıda bu ziyaret, birçok sektörü kapsayan anlaşmalar ve mutabakat zaptı imzalanmasıyla sonuçlanmıştı.

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