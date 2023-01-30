Dolar
18.81
Euro
20.46
Altın
1,932.91
ETH/USDT
1,635.10
BTC/USDT
23,706.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: İslam'a yönelik düşmanlıklara karşı medeni formüller bulunmalı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık ve nefret olgusuna karşı koymanın medeni formüller bulmayı gerektirdiğini bildirdi.

Hamdi Yıldız, Esat Fırat   | 30.01.2023
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: İslam'a yönelik düşmanlıklara karşı medeni formüller bulunmalı

Cezayir

Cumhurbaşkanı Tebbun'un, başkent Cezayir'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Parlamento Birliği (İSİPAB) 17'nci Dönem Toplantısı'na gönderdiği mesajı, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali okudu.

İslam'a ve Müslümanlara karşı yükselen nefret ve ayrımcılığa dikkati çeken Tebbun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müslümanlara karşı ayrımcılığın ve ötekileştirmenin artmasına neden olan düşmanlık ve nefret tezahürlerine, sistematik ayrımcılığa, İslam karşıtlığı ve nefret duygularına karşı koyabileceğimiz medeni formüller bulmak için iki kat daha fazla çaba göstermek gerekiyor."

Cezayir Cumhurbaşkanı, bu bağlamda, "İslam toplumlarının karşı karşıya olduğu hızlı dijital dönüşümler karşısında entelektüel bağışıklığı güçlendirmek için bir araştırma merkezi kurulması" önerisinde bulundu.

İslam'ın hoşgörülü bir din olduğuna dikkati çeken Tebbun, İslam'ın orta ve itidal sahibi olarak, yüksek ideallerin dini olduğunu vurguladı.

Tebbun, Cezayir'in dünyada hak ve özgürlüklerin yanında yer alan ülkelerle birlikte Birleşmiş Milletler'de gözlemci üye statüsünde bulunan Filistin'in tam üyeliği için çalışacağını ifade ederek, Filistin davasının İslam ümmeti, İİT ve İSİPAB için merkezi bir konu olmayı sürdüreceğini vurguladı.

İSİPAB 17. Konferansı aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da bulunduğu çok sayıda İslam ülkesinin parlamento başkanlarının katılımıyla pazar akşamı Cezayir'in başkentinde başladı.

İki gün sürecek toplantılarda Filistin meselesi başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konu masaya yatırılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
TBMM Başkanı Şentop Cezayir’de KKTC ve Pakistan heyetleriyle görüştü
Diyarbakır annesi, terörün pençesinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Altılı masa) Size rağmen milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak
Doğu Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: İslam'a yönelik düşmanlıklara karşı medeni formüller bulunmalı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: İslam'a yönelik düşmanlıklara karşı medeni formüller bulunmalı

TBMM Başkanı Şentop Cezayir’de KKTC ve Pakistan heyetleriyle görüştü

TBMM Başkanı Şentop: Kur’an-ı Kerim'e saldıran bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum

TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Meclis Başkanı Bugali ile iki ülke ilişkilerini görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Meclis Başkanı Bugali ile iki ülke ilişkilerini görüştü
Cezayir Müslüman Alimler Birliği Başkanı Kassum'dan "İsveç ve Hollanda'yı boykot" çağrısı

Cezayir Müslüman Alimler Birliği Başkanı Kassum'dan "İsveç ve Hollanda'yı boykot" çağrısı
Fransa’dan Cezayir’e sömürge dönemi arşivlerinin teslimatının hızlandırılması taahhüdü

Fransa’dan Cezayir’e sömürge dönemi arşivlerinin teslimatının hızlandırılması taahhüdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet