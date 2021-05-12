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Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Filistin halkı temiz ve kutsal Kudüs'te işgal ve gaspa karşı direniyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Filistin halkının Ramazan Bayramı kutlayarak, "Filistin halkı temiz ve kutsal Kudüs'te işgal ve gaspa karşı direniyor" dedi.

Aydoğan Kalabalık   | 12.05.2021
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Filistin halkı temiz ve kutsal Kudüs'te işgal ve gaspa karşı direniyor

Cezayir

Cezayir’de Ramazan Bayramı’nın birinci gününün yarın olacağının ilan edilmesinin ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin halkının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Tebbun konuşmasında, “Filistin halkı temiz ve kutsal Kudüs'te işgal ve gaspa karşı direniyor.” ifadelerini kullandı.

Bayram süresince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasının önemli olduğuna da değinen Tebbun, Cezayir halkını salgınla mücadele kapsamında hassas davranmaya davet etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Filistin Kızılayı'ndan paylaşılan son bilgilere göre, İsrail'in son saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 65’e yükseldi.

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