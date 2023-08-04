Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,827.90
BTC/USDT
29,010.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir, ağustosta ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gidecek

Cezayir, ağustos ayında günlük ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gideceğini duyurdu.

Abbas Mimouni, Gülşen Topçu  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Cezayir, ağustosta ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gidecek

Algeria

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, OPEC ülkeleri çevrim içi Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısında konuştu.

Arkab, temmuz ayında açıkladıkları gibi ağustos ayında günlük ek 20 bin varil petrol üretim kesintisine gideceklerini ve günlük üretimin 940 bin varil seviyesinde sabitleneceğini söyledi.

Üretim kesintisi yapacaklarını duyuran OPEC+ ülkelerinin, taahhütlerine bağlı kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arkab, "OPEC+ olarak bireysel ya da toplu şekilde aldığımız kararlar, petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin tersine dönmesini, dalgalanmaların azalmasını ve petrol piyasasının istikrara kavuşmasını sağladı." dedi.

Cezayir Enerji Bakanlığı, nisan ayında günlük petrol üretimini "gönüllü" olarak 48 bin varil azaltma kararı aldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı da 3 Ağustos'ta, temmuz itibarıyla devreye aldığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisine eylülde de devam edeceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
Depremlerden etkilenen Pazarcık'ta ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Amasya'da bir restoranda serçeler müşterilerin yemeklerine ortak oluyor
"Cami market" ile çocukların sayısı ikiye katlandı
Afyonkarahisar'da 65 dekarlık tarım arazisi yangında zarar gördü

Benzer haberler

Cezayir, ağustosta ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gidecek

Cezayir, ağustosta ek 20 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisine gidecek

TPAO yurt içi günlük petrol üretiminde rekor kırdı

Suudi Arabistan, gönüllü petrol üretimi kesintisine devam edecek

Rusya petrol ihracatında gönüllü kısıntıya devam edecek

Rusya petrol ihracatında gönüllü kısıntıya devam edecek
Kızıldeniz'de tehlike oluşturan tankerdeki petrolün yüzde 60'ı boşaltıldı

Kızıldeniz'de tehlike oluşturan tankerdeki petrolün yüzde 60'ı boşaltıldı
İsviçre'deki Alpler'den Cezayir'deki Atlas Dağları'na uzanan bir peynir hikayesi

İsviçre'deki Alpler'den Cezayir'deki Atlas Dağları'na uzanan bir peynir hikayesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet