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Dünya

Cezayir, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a hava sahasını açtı

Cezayir, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depreminin ardından, 2021’den bu yana kapalı olan hava sahasının yardım ve yaralı taşıyan uçaklara açıldığını duyurdu.

Esat Fırat  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Cezayir, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a hava sahasını açtı

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cezayir'in üst düzey makamları, Fas'a insani yardım ve yaralıların taşınması için ülkenin hava sahasını uçuşlara açma kararı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Cezayir'in, "Fas Krallığı'nın talebi halinde insani yardım sağlamaya, tüm maddi ve insani imkanları kardeş Fas halkıyla dayanışma içinde kullanmaya tümüyle hazır olduğu" kaydedildi.

Cezayir, sabah saatlerinde de, komşu ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajı yayımlamıştı.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı da Fas sınırına yakın 7 vilayetin depremden etkilendiğini ancak herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını duyurmuştu.

Fas ile Cezayir ilişkileri

Fas ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 2020’de normalleşmesinin ardından dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid 11 Ağustos 2021’de ilk defa Rabat’a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Lapid, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile Rabat’ta düzenlediği ortak basın toplantısında, Cezayir'in bölgede artan rolünden ve İran'la yakınlaşmasından endişe duyduklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın İsrail'i Cezayir'e karşı "tehlikeli bir maceranın içine çekme konusunda gizli emelleri olduğu" belirtilmişti.

Söz konusu açıklamadan sonra dönemin Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos 2021'de Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Fas ile Cezayir arasında uzun yıllardır Batı Sahra sorunu nedeniyle gerginlik hakim.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor.

Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

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